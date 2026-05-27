サッカー日本代表は26日、来月11日に開幕するW杯北中米大会に向けた千葉合宿2日目を行った。DF陣の主力に成長した渡辺剛（29＝フェイエノールト）は、今季オランダ1部リーグ最終戦を休養したこともあり、万全の状態をアピール。W杯に向けた欠場を認めてくれたクラブのロビン・ファンペルシー監督（42）へ、大会初戦となるオランダ戦での“恩返し”を誓った。渡辺が恩師への思いも胸に初のW杯に臨む。練習中の軽快な動きからは