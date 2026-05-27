Jリーグは26日の理事会後の会見で、25年度のクラブ経営情報を開示した。J1〜3の全60クラブのうち、3、6月決算の7クラブ（柏、湘南、札幌、鳥取、讃岐、高知、北九州）を除く53クラブが対象。売上高は浦和が113億1000万円でトップ、川崎Fが100億6900万円で続いた。トップチーム人件費は浦和が32億7200万円でトップ、町田が32億4200万円、神戸が31億8600万円で続き、25年J1覇者の鹿島は30億1400万円で4番目。また、福岡の金明