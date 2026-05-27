【記者の目】巨人・山口寿一オーナーの「逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力というのは非常に重い出来事」という言葉が全てだ。娘への暴行容疑での現行犯逮捕。実情や感情論は、現役監督の逮捕という重い事実を打ち消す効力は持たない。他球団なら「当面の謹慎」という判断もあったかもしれないが、伝統球団である「巨人の監督」には重い責任が課されている。18歳の長女は手紙の中で「殴る蹴るといった事実