巨人・山口寿一オーナーは午後4時半過ぎに都内の球団事務所で報道陣に対応し、橋上オフェンスチーフコーチに今季終了まで監督代行として指揮を任せる方針を示した。「そのように私からお願いしました。（阿部監督が）数カ月休んで戻れるということはあり得ないと思う。昨夜のうちに考えましたので、その旨、橋上さんにも伝えて、最後までというつもりで受けていただきたいと言いました」監督の出場停止や体調不良による監督