◇交流戦ヤクルト1―2西武（2026年5月26日神宮）打った、吠えた、泣いた。ヤクルト・モンテルは感情を抑え切れなかった。1点を追う9回2死から同点のプロ初本塁打。古巣からの一発に「最高の恩返しになったかな」と振り返った。涙にはもう一つ訳がある。小さい頃から可愛がってくれた祖母が1月に他界。今月24日が祖母の誕生日だった。「おばあちゃん子だった。天国で見ていてくれていたのかなと思います」。感謝を伝える