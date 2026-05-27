昨夜飛び込んできた衝撃の第一報から一夜明けて、経緯が明らかになってきた。今の時代、親子であっても暴力は許されない。そりゃあ残念だけど、慎之助の辞任はやむを得ない。筋道から言って、橋上コーチの監督代行も妥当だと思う。球団では過去に例がない形でのシーズン中の監督退任。この現実から逃げることはできない。気持ちを切り替え、まだ100試合近く残っている今シーズンをどう過ごすか。私は来季に向かって新しいジャ