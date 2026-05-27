東京ドームに隣接するショップから巨人・阿部監督の関連グッズが撤収され、一部商品の発売延期も発表された。交流戦に合わせ、現役時代に巨人でともにプレーしたソフトバンク・小久保監督とのコラボグッズなどが発売予定だった。作業時間を要したためとみられ、通常から2時間30分遅れの午後0時30分に営業開始。球場内の売店では阿部監督プロデュースのコラボ弁当「あべんとう」の販売が中止された。また、23年3月からPR大使を