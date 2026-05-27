会見では巨人の阿部監督の代理人を務める名古屋聡介弁護士が、長女の手紙を代読した。「父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実に対する異なる点が、SNSでの臆測や報道でなされており」と自身の意思で書いたと説明。「父とのこのような大がかりなけんかは初めて」「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」「父はいつも陽気で、私とはだ