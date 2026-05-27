【見たこともない景色（3）】ロブチェンを担当する房野助手にとって、馬乗りとして礎になったのがナムラクレセント（福島信晴厩舎時代に担当）。G1を勝たせられなかった責任は自分にある。而立（じりつ）の30歳を境に一念発起。改めて自分と向き合うようになった。馬乗りとして理想の体を手に入れるため、日々のトレーニングにさまざまな要素を取り入れた。ヨガに始まり、クラシックバレエ、自転車、ボルダリングなど。「もち