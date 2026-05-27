川崎市出身のスリーピースロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」川崎市は６月で活動終了を発表している同市出身の３人組ロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」と連携し、スタンプラリーや写真展示などのコラボレーション企画を展開する。バンドゆかりの場所や市内で撮影された作品に触れてもらい、“聖地”を訪れるファンらに街の魅力を伝える。ＳＨＩＳＨＡＭＯは、市立川崎総合科学高校（同市幸区）の軽音楽部で活動を始め、２０１３