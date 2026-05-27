エジプトでウシクがバーホーベンに11回TKO勝ちボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が23日（日本時間24日）、エジプト・ギザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。しかし試合を止めたレフェリーの判断には、海外で批判の声も。そんな中、バーホーベン側の関係者が、米メディアに