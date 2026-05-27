インスタグラムで発表バレーボール男子の下川諒（サントリーサンバーズ大阪）が26日、自身のインスタグラムを更新。「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と結婚を発表した。24日には宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）も結婚を発表しており、バレー界に相次ぐ朗報にファンから祝福が殺到している。2025年に続き、今年も日本代表に名を連ねる26歳のセッターは指輪の写真を投稿し、「私事ではありますが、この度