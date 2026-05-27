Samsungは2027年のフラッグシップ機「Galaxy S27」シリーズに「Pro」モデルを新たに追加し、S27、S27+、S27 Pro、S27 Ultraの4モデル体制に移行すると噂されています。さらに、Galaxy S27 Proの画面サイズなどが判明したという続報が伝えられています。 韓国メディア・ETNewsによると、Galaxy S27 Proは6.47インチの有機ELディスプレイを搭載するとのこと。これにより、Galaxy S27よりはわずかに大きく、Galaxy S27+およびGalax