◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。今季限りで現役引退の狩俣昌也は、決勝では出場機会がなかったが、ベンチからチームメートを鼓舞し続けた。表彰式では