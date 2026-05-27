◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）申し訳なさだけが残った。交流戦の初陣で先発・則本が移籍後最短４回、同ワースト７失点ＫＯ。６度目の挑戦でも初勝利はつかめず「ボールをコントロールすることができなかった。精度の悪さが一番。修正しきれなかった」と計１０１球を振り返った。一発攻勢の前に沈んだ。０―０の３回。「完全に投げミス」と１番・正木の先制ソロに栗原、山本