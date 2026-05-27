◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）現役のお坊さんが、日本ダービーを占った！！須磨寺（兵庫県神戸市）の副住職、小池陽人（ようにん）さんは、昨年末にＸでアップした炎の馬と題した写真が「奇跡の１枚」として話題に。仏教を広めるためＹｏｕＴｕｂｅ配信なども手がけるご仁が挙げた注目馬は、メイショウハチコウ。仏門に仕える身なら、絶対に避けては通れない理由がそこにはあっ