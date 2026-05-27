日本代表は２６日、北中米Ｗ杯前最後の親善試合となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内で合宿２日目の練習を行った。ＤＦ渡辺剛（２９）は５バックの“全員センターバック起用”など、戦い方の幅を広げる考え方の重要性を説いた。Ｗ杯初選出の渡辺が鋭い視線で、一つの可能性を見据えた。本大会を想定し、センターバック（ＣＢ）が最後尾に５枚並ぶ状況など、あらゆる準備をして臨む重要性を熱く説いた。２６