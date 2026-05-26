ネオレトロなスタイルで人気を集めるヤマハのXSRシリーズに、新たなモデルが加わる。2026年6月30日に発売される「XSR155」だ。 XSRシリーズは、125cc、700cc、900ccと幅広い排気量を展開しているが、今回登場するXSR155は、その中でも少し独特な立ち位置にある。 155ccと聞くと、バイクに詳しい人ほど「少し中途半端では？」と感じるかもしれない。125cc以下なら原付二種として維持費を抑えやすく、250ccなら高速