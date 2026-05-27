スプリングSを制したアウダーシアは坂路でキャンター（4F66秒9〜1F16秒1）。リズム良く軽快に駆け上がった。動きを確認したは「毛ヅヤが良くて、いい感じできてます。距離が延びていいと思っていたし、皐月賞はパスして良かった。仮に出ていてもあの展開だと圏内には来られなかったと思う。（前走は）中山で勝ったけど、本来は東京向きで楽しみです」と期待をかけた。