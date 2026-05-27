ロンドン五輪柔道女子金メダリストの松本薫さん（38）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。泥棒対策として玄関に飾っている写真を明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。子育て中の家庭では壁一面に子供の写真や絵を飾ることが多い、という話題で盛り上がった。現在、2人の小学生の子供を育てる松本さんは、MCの明石家さんまから「もちろん絵とか飾ってあったりと