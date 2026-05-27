アスクエジンバラは火曜朝も岩田康が手綱を取ってCWコースをゆったりと周回した。担当の中西助手は「体のネジが締まってきている。馬体重以上に体を大きく見せるようになった」と順調ぶりを伝える。2歳時はやんちゃな面も見せていたが、昨秋に岩田康が付きっきりで調教騎乗するようになってから精神面が成長。「日々の調教の積み重ねがあってこそ。馬との向き合い方を勉強させてもらっている」と感謝していた。