エムズビギンは24年セレクトセールで6億4900万円（税込み）の値が付いた高額落札馬。大江助手は「注目度が高かった馬。ダービー18頭の枠に入れたことはホッとしている」と語る。現役最多のダービー3勝を誇る友道厩舎は7年連続の参戦となる。「気持ちと体がかみ合えばもっと走れるはず。前走（京都新聞杯7着）の着順より秘めるものがあるんじゃないかと思っている」と潜在能力の開花に期待を寄せた。