俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）第7話が、きょう27日に放送される。あらすじと場面写真が公開された。【写真】“一番星”やキャストで彩られたかわいい誕生日ケーキ同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材に