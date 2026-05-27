Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２６日、千葉市内で練習を行い、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝ら、合宿初日と同じ１３選手がシュート練習やミニゲームなどで汗を流した。自身初のＷ杯に臨むＤＦ渡辺剛（２９）＝フェイエノールト＝は、１次リーグ初戦にオランダ戦（１４日）を控える中、所属クラブの元オランダ代表ＦＷロビン・ファンペルシー監督（４２）から受けた特別待遇に言及。“恩返