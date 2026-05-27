札幌の地下歩行空間で開催されたアイヌ民族に関するパネル展で内容が差別的だ、などと批判の声が上がったことを受け市は公共施設の使用に関する専門部会を設置を決めました。札幌市アイヌ施策推進委員会は5月26日、公共施設の使用基準などを検討する専門部会の設置を決めました。3月に地下歩行空間で開かれたアイヌ民族に関するパネル展では、内容が差別的だとしてアイヌ民族の関連団体などから防止策を求める声が相次ぎました。新