巨人の山口寿一オーナーが２６日、都内で取材に応じた。冒頭で辞任に至った阿部慎之助前監督の不祥事に対して頭を深々と下げて謝罪。橋上秀樹監督代行（６０）にはシーズン終了までの指揮を要請したことを明かし、今後の監督の人選については「全く白紙」と説明した。この日午前中に阿部前監督と面会し、辞任の申し入れを受理したが、山口オーナーの意思は既に決まっていた。「（阿部前監督が）数カ月休んで戻れるということは