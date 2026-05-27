巨人は２６日、長女（１８）への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、２６日未明に釈放された阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。この日午前に山口寿一オーナー（６９）と面会して辞任を申し入れ、受理された。都内で会見を行った阿部前監督は一連の騒動を謝罪。「伝統ある巨人軍という監督の名も汚した」と頭を下げ、選手らへの思いを問われると、言葉を詰まらせて涙を流した。２６日以降の試合は橋上秀樹オフェンスチーフ