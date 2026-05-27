お笑いコンビ・バッテリィズが２６日、都内で、自らを中心に結成した草野球チーム「東京スカパー！ホンキッキーズ」の「野球能力測定企画」を実施。元ヤクルト監督・真中満氏（５５）らと取材会を行った。今井らいぱち（３９）、さや香・新山（３４）ら賞レース優勝者・ファイナリストだらけの豪華メンバーが集結したチームで、この日は打撃力や走力測定を実施。中学全国ベスト４の経験者でもあるエース（３１）は、この日も