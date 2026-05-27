アイドルグループ・ＮＭＢ４８の塩月希依音（けいと＝２０）と青原優花（１８）がこのほど、デイリースポーツ東京本社を訪問。２７日発売の新曲「初めてのオール」をＰＲした。憧れていた「オール」（夜通し遊ぶ）を初体験した少女の心境を、昭和のムード歌謡テイストの曲に乗せた、グループとしても挑戦的な一曲。キャプテンでセンターも務める塩月は「雰囲気やテンポもゆったりしていますが、よく見ると４８グループらしいア