「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）今月マリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が古巣に電撃登場した。セミの１０人タッグマッチで勝利した上谷沙弥（２９）がマイクを握ったところでテーマ曲が流れ、騒然となる中、リングに上がった詩美は「上谷の活躍がすごくうれしかった。でも負けたくないって思った。またこのスターダムでプロレスがしたい」と復帰の意向を表明。５・３０神戸大会出場も決まった