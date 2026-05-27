3冠牝馬アパパネの息子アマキヒは武豊との新コンビで臨む。橋田師は「放牧から、いい状態で戻ってきた。武豊さんは目黒記念を何回も勝っている（昨年アドマイヤテラなど4勝）し、1週前追いに乗ってもらって馬具などを相談できて良かった」と笑みを浮かべる。転厩初戦の前走は3着。「心肺機能が高い印象がある。まだまだ成長する余地がある馬だと思っているので、一歩一歩進んでくれれば」と伸びしろを強調していた。