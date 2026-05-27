ハーツコンチェルトは長期休養明けの前走・六社Sで3着。先に伸びた勝ち馬キングスコールには届かなかったが、メンバー最速の上がり3F32秒9で鋭く伸び、底力を示した。武井師は「前走はしっかり仕上げたので上積みはどうかですが、状態は変わりなく来ています。オープンの速い流れの方が競馬はしやすいと思います」と手応え。現在3勝クラスだが、3年前の23年ダービー3着の実力馬。悲願の重賞初制覇が懸かる。