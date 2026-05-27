ロジケープの前走・雪うさぎ賞は中団インで折り合い、直線は前を行く2頭の間を突き抜けて快勝した。尾形師は「前走は丹内くんとは出していかないレースをしようと話して、その通りに上手に乗ってくれた。収穫がありました」と振り返る。09年ダービー馬の父ロジユニヴァース産駒のJRA重賞初Vが懸かる。「1週前追いに乗った丹内くんは“前走よりいい”とのこと。3戦連続1分7秒台で走っていますし、重賞でも通用していいと思い