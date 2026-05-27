藤岡健厩舎の犬山助手は担当馬2頭がエントリー。タマモイカロスはメンバー最多タイの3勝。「現状1200メートルがベストだろうから短縮は歓迎。（高杉）吏麒もまだ重賞を勝っていないし、人馬ともに頑張ってほしいね」と好走を願う。抽選対象のテーオーグレーザーは初めての芝起用。「スピードがあるので芝が向けば面白い。（ダート戦の）芝スタートも速かったから」と一発を期待していた。