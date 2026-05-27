Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２６日、千葉市内で練習を行い、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝ら、合宿初日と同じ１３選手がシュート練習やミニゲームなどで汗を流した。ＤＦ瀬古歩夢（２５）＝ルアーブル＝は本職のセンターバックではなく、守備的ＭＦで起用される可能性がある。ボランチについて「自分が好んでするポジションではない」と話したが、「決められたポジションで自分の役割