◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）悠々と二塁ベースに到達した大城が、自軍ベンチに向かって両手を掲げた。１―８の８回無死一塁。外角低めの１４６キロ直球をすくい上げた打球はグングン伸び、中堅フェンスを直撃した。交流戦初戦で「対戦数が少ない投手ですので、積極的に行こうと思いました」と今季３度目の猛打賞。規定打席には届いていないものの、打率は３割５分９厘まで上