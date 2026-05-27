デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）。今回は「現役投手による犠打最多」を取り上げる。◇◇ヤクルトの石川はプロ入り以来、長らくローテーション投手として活躍してきた。２００１年度ドラフト自由枠で青学大から入団すると、いきなり１２勝をマーク。以後四半世紀にわたりチームを支えてきた。セ・リーグで先発経験が長いと、打席に立つ機会も増