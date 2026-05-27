「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）驚異の勝ち運だ。八回、同点としてなお２死二、三塁からソトの一打は風に流され右前に落ちるラッキーな決勝２点二塁打。七回を三者凡退に抑えたロッテ・八木彬投手に５勝目が転がり込んだ。この日は２９歳の誕生日。「ほんま奇跡です。偶然が重なってるというか」と笑顔を見せた。昨季まで４年間未勝利だった。今季は同点や劣勢の場面で勝利を呼び込み早くもリーグ２位タイ