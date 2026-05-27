「ヤクルト１−２西武」（２６日、神宮球場）運命の糸に導かれるようにかっ飛ばした。延長戦の末に敗れたが、途中出場のヤクルト・モンテル外野手が起死回生のプロ１号を打ち、輝きを放った。「古巣相手に最高の結果を出せて良かったです」と頰を緩めて振り返った。１点を追う九回２死。甲斐野の直球をフルスイングすると白球は左翼スタンドで消えた。４年目で初本塁打が同点ソロとなり、チーム２６イニングぶりの得点