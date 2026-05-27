巨人は２６日、長女（１８）への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、２６日未明に釈放された阿部慎之助監督（４７）の辞任を発表した。この日午前に山口寿一オーナー（６９）と面会して辞任を申し入れ、受理された。阿部前監督の逮捕について、弁護士法人「ユア・エース」の正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、逮捕当時の様子などを推察した。まず「現行犯逮捕は、警察官が犯行の瞬間を見ている場合に限られ