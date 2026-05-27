おうち時間まで可愛く、ときめく気分で過ごしたい。そんな願いを叶えてくれる特別なコラボが登場します♡PEACH JOHNから、世界中で愛されるBarbie™とのコレクションが2026年5月27日（水）より発売。Barbie™のハッピーでポジティブな世界観に、PEACH JOHNらしいフェミニンなムードを重ねたルームウェア＆ファッション雑貨は、眺めるだけでも心が弾むラインアップ。この夏のおうち時間がもっと楽