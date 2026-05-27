クイーンエリザベス2世C8着ジューンテイク（牡5＝武英）は松山との新コンビで宝塚記念（6月14日、阪神）。欅S1着ドンインザムード（牡4＝今野）は東海S（7月26日、中京）。ヴィクトリアマイル12着パラディレーヌ（牝4＝千田）は府中牝馬S（6月21日、東京）。【3歳次走】オークス4着リアライズルミナス（牝＝橋口）は秋華賞（10月18日、京都）を目標に、紫苑S（9月6日、中山）での秋始動を視野。同5着スウィートハピネス