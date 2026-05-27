「急に具合が悪くなる」（監督濱口竜介、6月19日公開）で第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が26日、東京・内幸町の日本記者クラブで凱旋会見を行った。感激の涙を流した歓喜の瞬間から3日。岡本はこの日は終始笑顔だったが、トロフィーを目の前にしても「ずっと現実味が湧かない。多分、一生湧くことはないんじゃないかと感じている」と受け止めきれていない様子だ。