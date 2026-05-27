「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）これぞエースだ。こん身の１３０球目。この日１３個目の三振を空振りで奪うと、日本ハム・伊藤大海がグッと拳を握った。チームの連敗を３で止める今季初完封。「最後まで強気に投げられた」と納得の表情でうなずいた。３タテを食らって借金３で迎えた交流戦。流れを変える必要があった。序盤から内角を突く気迫の力投。九回は３連打で無死満塁のピンチを迎えたが、最後まで本塁