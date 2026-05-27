クマやイノシシなどの有害鳥獣による人的被害や農作物への被害が深刻化する中、こうした野生動物を追い払おうとドローンを活用した実証実験が行われました。 5月26日午前、新潟県胎内市鍬江の山沿いで行われた実証実験。飛んでいたのは新潟市の会社が考案した野生動物を追い払うためのドローンです。 上空にいる機体から聞こえてきたのは、動物が苦手とする犬の鳴き声。ドローンで空から野生動物の姿を発見し