２７日の日本ハム戦に先発する阪神の大竹耕太郎投手（３０）が２６日、両リーグ本塁打数１位の相手打線を警戒した。強打の日本ハム打線に対して、一発は厳禁だと大竹は心得ている。「どこからでも長打はありますし、気を付けていきたい。ホームラン数を見ればまんべんなく打っている」。万波、レイエス、清宮幸らパワーヒッターがそろう。「のせていくと止まらない。要所のバッターを抑えながら、ヒットは出ても得点に結びつか