お笑いトリオ・３時のヒロインが２６日、都内で行われた「しゃぶしゃぶ温野菜新商品発表会」に出席。ゆめっち（３１）は２０２３年に鼻の整形手術を受けた際に参考にしたという俳優・松本若菜（４２）の横に並び、「やっぱり良い鼻ですね」と鼻をガン見した。ゆめっちは「顔が短い！その顔の短さはどうやってできるのか」と食い気味に質問をぶつけ、松本は「寺島進さんにも会うたびに『顔が小さいな』って言われるけど、本当で