【経済指標】 住宅価格指数（3月）22:00 結果0.1% 予想0.1%前回-0.1%（0.0%から修正）（前月比) 住宅価格指数（第1四半期） 結果0.5% 予想N/A前回0.8%（前期比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00 結果0.83% 予想1.00%前回0.92%（0.90%から修正）（前年比) ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00 結果93.1 予想92.0前回93.8（92