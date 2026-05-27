「ファーム交流戦、阪神０−２西武」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）あっという間に九つのアウトを積み重ねた。「左大腿（だいたい）部の筋損傷」で２軍調整中の阪神・伊藤将司投手が実戦復帰後初先発。走者を一人も許さない完全投球で３回を無失点に抑えた。それはまさに技巧派の教科書のような投球だった。カットボール、ツーシームを低めに集めてゴロを量産。初回には仲三に対して真っ向勝負で空振り三振を奪う