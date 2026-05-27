◇交流戦広島1―3ロッテ（2026年5月26日マツダ）自滅で開幕交流戦の連勝が2で止まった広島は、先発・床田の粘投が敗戦の中での光明だった。無四球で7回を7安打零封。ただ、1―0の8回に2番手・ハーンが内外野の拙守から逆転を許して3勝目がスルリと逃げ「結局負けたんで何とも言えない。勝ちたかったなという感じ」と悔しさをにじませた。要所を締めた。最大の見せ場は5回だ。3連打で1死満塁を招いても、友杉を一邪飛、